IMDb определил самые популярные фильмы и сериалы года

Москва, 9 декабря. Крупнейшая в мире база данных о кинематографе Internet Movie Database (IMDb) представила список самых популярных фильмов и сериалов 2021 года.

Возглавила рейтинг фильмов картина Дени Вильнева «Дюна», премьера которой состоялась на Венецианском кинофестивале. В тройку лидеров вошли «Отряд самоубийц» и «Вечные». В десятку самых просматриваемых картин попали «Мортал Комбат», «Лига справедливости», «Годзилла против Конга», «Черная вдова», «Армия мертвецов», «Круэлла» и «Шан-Чи и легенда десяти колец».

Что касается сериалов, то возглавляет список «ВандаВижн». Следом идут «Локи» с Томом Хиддлстоном и южнокорейский проект «Игра в кальмара», покоривший весь мир. В топ-10 популярных сериалов попали «Мейр из Исттауна», «Ходячие мертвецы» и «Бриджертоны», пишет телеканал «360».

Фильм «Дюна», который оказался лидером списка, получил продолжение. Работа над проектом уже идет. Режиссер картины Дени Вильнев раскрыл подробности киноленты.