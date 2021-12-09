Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 декабря 15:31
15:30
Общество
Круговорот воды в природе, или Почему власти Петербурга не справляются с уборкой снега
15:27
Экономика
Украинцев предупредили о росте тарифов на газ до коммерческого уровня
15:26
Политика
Сатановский оценил резкое отрезвление Украины и Польши после переговоров Путина и Байдена
15:26
Общество
Ограничения на станции «Кировский завод» в Петербурге обернутся дискомфортом для горожан
15:25
Общество
Глава СПЧ Фадеев предложил выдавать QR-коды лицам с высоким уровнем антител к COVID-19
15:25
Общество
Пермские общественники выступили против нового закона «О такси»
15:24
Весь мир
Полицейский предостерег американцев и туристов от посещения Лос-Анджелеса
15:24
Спорт
Олимпийская чемпионка Канаева назвала имя гимнастки, не проронившей ни одной слезы
15:22
Происшествия
Момент нападения друга Панина на бывшего замминистра энергетики РФ попал на видео
15:21
Общество
Политолог Простаков назвал главную заслугу Анны Поповой на фоне пандемии в Петербурге
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

IMDb определил самые популярные фильмы и сериалы года

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 14:51
Общество
IMDb определил самые популярные фильмы и сериалы года
Кадр из фильма «Дюна»

Москва, 9 декабря. Крупнейшая в мире база данных о кинематографе Internet Movie Database (IMDb) представила список самых популярных фильмов и сериалов 2021 года.

Возглавила рейтинг фильмов картина Дени Вильнева «Дюна», премьера которой состоялась на Венецианском кинофестивале. В тройку лидеров вошли «Отряд самоубийц» и «Вечные». В десятку самых просматриваемых картин попали «Мортал Комбат», «Лига справедливости», «Годзилла против Конга», «Черная вдова», «Армия мертвецов», «Круэлла» и «Шан-Чи и легенда десяти колец».

Что касается сериалов, то возглавляет список «ВандаВижн». Следом идут «Локи» с Томом Хиддлстоном и южнокорейский проект «Игра в кальмара», покоривший весь мир. В топ-10 популярных сериалов попали «Мейр из Исттауна», «Ходячие мертвецы» и «Бриджертоны», пишет телеканал «360».

Фильм «Дюна», который оказался лидером списка, получил продолжение. Работа над проектом уже идет. Режиссер картины Дени Вильнев раскрыл подробности киноленты.

Вернуться назад
Все новости / Общество / IMDb определил самые популярные фильмы и сериалы года
кино дюна IMDb
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать