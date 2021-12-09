Марий Эл вошла в десятку лучших регионов России сразу по нескольким проектам

Йошкар-Ола, 9 декабря. Глава Марий Эл Александр Евстифеев оценил успехи региона в реализации федеральных программ.

По данным Евстифеева, Марий Эл входит в тройку лидеров среди российских регионов по реализации федерального проекта «Оздоровление Волги», а по проекту «Чистая вода» — седьмое место. По дорожному строительству республика удерживает восьмое место. Объем финансирования работ по дорожному строительству в этом году составляет 4,4 млрд рублей, включая около 1,3 млрд рублей из федерального бюджета, сообщает «МедиаПоток».

При этом все дорожные работы, запланированные на 2021 год, уже выполнены. Введено в эксплуатацию 244 км автомобильных дорог регионального значения и 17 км дорог местного значения.

Как напомнил Евстифеев, в Марий Эл намечена реализация семи прорывных проектов, направленных на развитие региона и повышение качества жизни населения. Речь идет о «Европейском имидже столицы», «Продовольственной экспансии», «Кластере радиоэлектроники России», «Центре этнотуризма на Волге», «Газе для всех», Современной медицине» и «Марий Эл — чистая вода, чистые реки».

Ранее ФАН сообщал о том, что властям Марий Эл удалось заметно снизить госдолг региона. Так, с начала года госдолг республики уменьшился на 901,5 млн рублей. Александр Евстифеев распорядился продолжать курс на снижение госдолга.