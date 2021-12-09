Публикация Зеленского в Instagram после встречи Путина и Байдена разозлила украинцев

Киев, 9 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Instagram фото из спортзала вскоре после переговоров российского лидера Владимира Путина и американского главы Джо Байдена. Пользователи Сети пришли в ярость от ужимок экс-комедианта.

Бывший артист «Квартала 95» опубликовал веселое фото из спортзала с пожеланием хорошего дня «друзьям и тем, кто завидует». Публикация прошла бы не замеченной, если бы не была сделана вскоре после переговоров Москвы и Вашингтона, где украинский вопрос обсуждался предельно серьезно и без учета мнения самого Зеленского. Стыд, да и только, сокрушаются украинцы: пока президент делает публикации из «качалки», судьбу его страны вершат совсем другие люди.

Сразу несколько пользователей задались одним и тем же вопросом: а чему, собственно, «завидовать» в публикации Зеленского? Страна переживает экономический и социальный кризис, не развивается и лишена международной субъектности, а бывшему комедианту все нипочем.

«Чему завидовать? Тому, что в нашей стране ничего не меняется?» — разозлился dimetros_.

«И это слова президента, да?!» — осудила политика _julia_tereshchenko, сопроводив комментарий эмодзи, сгорающим от стыда.

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, прошедшая 7 декабря, может самым прямым образом сказаться на политической судьбе Зеленского. Как сообщает Associated Press со ссылкой на собственные источники в Белом доме, американские власти могут принудить киевский режим наделить территории Донбасса автономными полномочиями.