Концертный директор Моргенштерна сообщил о скором возвращении рэпера в Россию

Москва, 9 декабря. Скандальный рэпер Моргенштерн может уже сегодня вернуться в Москву. Об этом заявил его концертный директор.

По словам концертного директора музыканта, Алишер, настоящее имя рэпера, может прилететь в Москву 9 декабря, сообщает РИА Новости. Ранее в Сети появился отрывок новой песни рэпера, в которой он рассказал про свой отъезд из России в Дубай после обвинений со стороны главы Следственного комитета Александра Бастрыкина в продаже «наркотиков через соцсети». Музыкант также заявил, что новость о его отъезде стала «громче, чем камбэк Oxxxymiron».

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд признал законным решение Зюзинского районного суда о назначении штрафа Моргенштерну по делу о пропаганде наркотиков. Рэперу придется выплатить 100 тыс. рублей за пропаганду запрещенных веществ в клипах «Розовое вино — 2» и Family.