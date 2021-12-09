Военные США отправили в Ирак крупный конвой с украденной сирийской нефтью

Дамаск, 9 декабря. Американские военнослужащие отправили в Ирак колонну из нескольких десятков цистерн, заполненных незаконно добытой сирийской нефтью. Об этом сообщает информационное агентство SANA со ссылкой на местные осведомленные источники.

Согласно их данным, конвой в составе 83 транспортных средств, большинство из которых — нефтевозы, был замечен в районе Аль-Яарубия провинции Хасака. Отмечается, что колонна направилась в сторону погранперехода Аль-Валид, после чего вошла на территорию Ирака.

#BREAKING



According to #Syrian media reports the oil thieves #usa/#us/#uk #nato smuggled dozens of oil tanker from #Hasakah/#DeirEzzor towards to #Iraq



The ppl of #Syria dies to not have foods & fuels but what about this so called democracy lovers ? Why so so double standards ? pic.twitter.com/oos7fPnqIC — SyriaWarNews???????????????????????????????????????????????? (@ilias90sam) December 9, 2021

Источники отмечают, что в цистернах находилась нефть, добытой в регионе Аль-Джазира. По их информации, «черное золото» будет доставлено на одну из иракских военных баз США.

Передвижение подобных конвоев по территории северо-востока Сирийской Арабской Республики (САР) фиксируется регулярно. Сейчас эта часть страны контролируется военнослужащими США и поддерживаемыми ими отрядами курдских «Сирийских демократических сил». Совместно они ведут незаконную добычу нефти, которая впоследствии доставляется в Ирак для перепродажи.

Yesterday USA occupation forces in Syria moved a caravan of hundreds of oil tankers full of looted Syrian oil to Iraq, then Turkey, with the Zionist Colony as the final destination. This is enough oil to run all the electricity needs of Syria for months.



Death to the Empire. pic.twitter.com/vAw452kJl7 — Laith لَيثْ (@Laith_Marouf) November 8, 2021

Официальный Дамаск не раз обращал внимание международного сообщества на факт кражи ресурсов САР западными военными, однако никаких конкретных мер в отношении преступлений США так и не было предпринято. Власти Сирии также указывали на тот факт, что подразделения ВС Штатов присутствуют на северо-востоке арабской республики без разрешения законного правительства страны или санкции Организации Объединенных Наций.