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Военные США отправили в Ирак крупный конвой с украденной сирийской нефтью

Весь мир
Военные США отправили в Ирак крупный конвой с украденной сирийской нефтью
Федеральное агентство новостей  / 

Дамаск, 9 декабря. Американские военнослужащие отправили в Ирак колонну из нескольких десятков цистерн, заполненных незаконно добытой сирийской нефтью. Об этом сообщает информационное агентство SANA со ссылкой на местные осведомленные источники.

Согласно их данным, конвой в составе 83 транспортных средств, большинство из которых — нефтевозы, был замечен в районе Аль-Яарубия провинции Хасака. Отмечается, что колонна направилась в сторону погранперехода Аль-Валид, после чего вошла на территорию Ирака.

Источники отмечают, что в цистернах находилась нефть, добытой в регионе Аль-Джазира. По их информации, «черное золото» будет доставлено на одну из иракских военных баз США.

Передвижение подобных конвоев по территории северо-востока Сирийской Арабской Республики (САР) фиксируется регулярно. Сейчас эта часть страны контролируется военнослужащими США и поддерживаемыми ими отрядами курдских «Сирийских демократических сил». Совместно они ведут незаконную добычу нефти, которая впоследствии доставляется в Ирак для перепродажи.

Официальный Дамаск не раз обращал внимание международного сообщества на факт кражи ресурсов САР западными военными, однако никаких конкретных мер в отношении преступлений США так и не было предпринято. Власти Сирии также указывали на тот факт, что подразделения ВС Штатов присутствуют на северо-востоке арабской республики без разрешения законного правительства страны или санкции Организации Объединенных Наций.

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нефть сша сирия
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