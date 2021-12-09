Песков: Путин и Байден согласились с необходимостью согласовать вопросы по НАТО с Альянсом

Москва, 9 декабря. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден затронули в ходе переговоров необходимость обсудить вопросы по НАТО с другими членами Североатлантического альянса, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами он отметил, что в ходе встречи упоминалась тема, связанная с иными членами НАТО. Оба президента отметили необходимость согласования таких концептуально важных вопросов также и с другими странами.

«Потому что говорится, действительно, о безопасности на континенте, говорится о неприемлемости для России продвижения НАТО на восток, и здесь, конечно, была оговорка со стороны американских визави о том, что это необходимо согласовать также с другими странами», — заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ напомнил, что на любые антироссийские санкции всегда есть зеркальный или асимметричный ответ. Он отметил, что Москва будет готова их применить, чтобы защитить свои собственные интересы, передает RT.