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Читатели Breitbart: Путин и Байден ведут дипломатические игры на разных уровнях

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 14:39
Политика
Читатели Breitbart: Путин и Байден ведут дипломатические игры на разных уровнях
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 9 декабря. Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден ведут политические игры в совершенно разных лигах, и Белый дом безнадежно отстал от Кремля. Об этом заявили американские читатели портала Breitbert.

Поводом для очередной волны критики и негатива в адрес 46-го президента США стали переговоры Москвы и Вашингтона, прошедшие 7 декабря в формате видеосвязи. Американцы сравнили политический вес и мастерство Путина и Байдена и пришли к неутешительным для себя выводам: глава США не силах что-либо противопоставить российскому лидеру.

«Путин провел переговоры с сумасшедшим 80-летним стариком, который не может внятно закончить фразу, не искажая слова и не пуская слюни. Нам должно быть стыдно за него», — негодует пользователь под ником wills50.

«Байден глубокий старик, однако нас, к сожалению, с детства приучали уважать старших», — поддержал его читатель Breitbart jack_russel.

Читатели Breitbart: Путин и Байден ведут дипломатические игры на разных уровнях
Global Look Press / Mikhail Metzel/Kremlin Pool / Keystone Press Agency

Гораздо ближе по уровню к Путину был предыдущий президент США — Дональд Трамп, считают простые американцы. Личность Байдена ознаменовала деградацию Вашингтона по всем направлениям: экономика ослабла, международный авторитет утрачен, а американская армия из силы глобального масштаба выродилась в общемировой позор.

«Трамп был лидером, а не марионеткой, как Байден. И Путин это прекрасно понимал», — заметил некто Maude.

«Путин разыгрывает сложные шахматные партии. А Байден играет в очко. Вот в чем разница!» — назвали главное унизительное отличие американского лидера пользователи.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена прошли 7 декабря в формате видеосвязи и продлились около двух часов. Как впоследствии отметил в личном Telegram-канале политолог Алексей Леонков, Путин уверенно и «по-дзюдоистски» переиграл своего политического оппонента.

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