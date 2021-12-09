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МИД Китая: Великобритания, Австралия и Канада «заплатят цену» за бойкот Олимпиады в Пекине

Политика
МИД Китая: Великобритания, Австралия и Канада «заплатят цену» за бойкот Олимпиады в Пекине
wikipedia.org  /  WhisperToMe / CC0

Пекин, 9 декабря. Ряд государств, которые решили поддержать дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года, «заплатят цену» за свои ошибочные действия, рассказал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Соответствующее заявление дипломат сделал во время брифинга, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, Вашингтон, Лондон, Оттава и Канберра используют олимпийскую платформу для политических манипуляций.

«Это не получит поддержки, и таким образом они изолируют сами себя. Они заплатят цену за свои ошибочные действия», — подчеркнул Вэньбинь.

Ранее официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь рассказал, что государство сделало строгое представление США из-за дипломатического бойкота предстоящих Олимпийских игр в Пекине. По его словам, Соединенным Штатам необходимо перестать политизировать спорт.

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Все новости / Политика / МИД Китая: Великобритания, Австралия и Канада «заплатят цену» за бойкот Олимпиады в Пекине
великобритания австралия канада мид кнр
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