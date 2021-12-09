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Арбитр Карасев обслужит матч 18-го тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом»

Спорт
Арбитр Карасев обслужит матч 18-го тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом»
vk.com  /  ФК Зенит

Москва, 9 декабря. Матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и петербургским «Зенитом» обслужит бригада арбитров под руководством Сергея Карасева. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Помогать Карасеву будут Алексей Лунев и Максим Гаврилин, запасной арбитр — Павел Шадыханов. За работу системы видеоассистента (VAR) будут отвечать Владимир Москалев и Игорь Демешко.

Матч пройдет 12 декабря на «ВТБ-Арене», начало — в 14:00 по московскому времени.

После 17 туров сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 37 очков. У «динамовцев» 35 очков и второе место. Подопечные Сандро Шварца могут выйти в лидеры в случае победы над петербуржцами. В прошлом туре чемпионата России «Зенит» дома сыграл вничью с «Ростовом» (2:2), а «Динамо» на своем поле обыграло «Уфу» (2:0).

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Сергей Карасев Зенит динамо рпл
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