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Школьники из Петербурга взяли три первых места на международной олимпиаде по робототехнике

Видео

Роботы сыграли в спектакле «Щелкунчик», где повергли Мышиного короля с помощью меча и QR-кода, продемонстрировали отличную сноровку в футболе и передовые навыки работы в спасательных операциях.

В связи с коронавирусными ограничениями в этом году международная олимпиада «RoboCup Asia Pacific 2021» прошла в удаленном формате. Но это не вызвало сложностей в подготовке, а наоборот, дало юным программистам из петербургского Президентского физико-математического лицея №239 новое поле для фантазии и креативных решений.

Руководитель центра робототехники Сергей Филиппов рассказал, что его ученики разработали новый вид роботов-футболистов, теперь они обладают искусственным интеллектом и компьютерным зрением. Создание же роботов-театралов потребовало от ребят много творческих решений и полета фантазии.

«Ребята получили номинации и очень неплохо выступили в творческих категориях «Роботы на сцене». Это, в некотором смысле, наше любимое направление, потому что оно самое яркое, самое увлекательное, и позволяет заниматься творчеством: ставить себе технические задания самостоятельно», — описывает процесс подготовки к олимпиаде руководитель.

Представленные россиянами роботы могут не только играть, но и решать вполне человеческие и полезные задачи, такие как спасение людей в условиях сложившейся чрезвычайной ситуации.

«Робот должен проехать по определенному маршруту и прийти в зону эвакуации, где находятся жертвы, которых он должен спасти и отвести в точку эвакуации. После чего он должен вернуться обратно на финиш», — описывает изобретение участник олимпиады Артем Мардинский.

Самые амбициозные цели ребята ставили перед собой в сфере развития роботофутбола. В будущем планируется проводить настоящие международные состязания, и в них российская сборная должна выглядеть, как минимум, не хуже остальных.

«Одной из целей RoboCup ставится к 2050 году создание команды роботов-футболистов, которые по текущим правилам FIFA обыграют команду настоящих футболистов. И вот такими, пока относительно несложными роботами, мы двигаемся к этой цели», — поделился ожиданиями участник олимпиады Илья Устинов.

В ежегодной олимпиаде RoboCup Asia Pacific принимают участие дети в возрасте от тринадцати лет. Главной целью этого образовательного проекта ставится развитие искусственного интеллекта.

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Все новости / Видео / Школьники из Петербурга взяли три первых места на международной олимпиаде по робототехнике
петербург олимпиада школьники робототехника
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