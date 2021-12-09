Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 декабря 15:30
15:30
Общество
Круговорот воды в природе, или Почему власти Петербурга не справляются с уборкой снега
15:27
Экономика
Украинцев предупредили о росте тарифов на газ до коммерческого уровня
15:26
Политика
Сатановский оценил резкое отрезвление Украины и Польши после переговоров Путина и Байдена
15:26
Общество
Ограничения на станции «Кировский завод» в Петербурге обернутся дискомфортом для горожан
15:25
Общество
Глава СПЧ Фадеев предложил выдавать QR-коды лицам с высоким уровнем антител к COVID-19
15:25
Общество
Пермские общественники выступили против нового закона «О такси»
15:24
Весь мир
Полицейский предостерег американцев и туристов от посещения Лос-Анджелеса
15:24
Спорт
Олимпийская чемпионка Канаева назвала имя гимнастки, не проронившей ни одной слезы
15:22
Происшествия
Момент нападения друга Панина на бывшего замминистра энергетики РФ попал на видео
15:21
Общество
Политолог Простаков назвал главную заслугу Анны Поповой на фоне пандемии в Петербурге
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Песков пригрозил США зеркальными мерами в ответ на антироссийские санкции

Политика
Песков пригрозил США зеркальными мерами в ответ на антироссийские санкции
youtube.com  /  Prt Scr / Телеканал 360

Москва, 9 декабря. В ответ на санкции США от России последует зеркальные или асимметричные действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее США пригрозили России новыми санкциями и отключением от финансовой платежной системы SWIFT. Журналисты поинтересовались у официального представителя Кремля, есть ли у Москвы ответный план на случай антироссийских ограничений со стороны Вашингтона.

«Любые санкции, естественно, на них отвечается или зеркально, или ассиметрично, но таким образом, чтобы защитить свои собственные интересы», — пояснил Песков представителям СМИ.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время проведения встречи с российскими учеными пошутил, что в последнее время постоянно обсуждает тему санкций. В частности, этот вопрос поднимался на переговорах с главой Белого дома Джо Байденом, отметил он.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Песков пригрозил США зеркальными мерами в ответ на антироссийские санкции
санкции россия песков
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать