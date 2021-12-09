Песков пригрозил США зеркальными мерами в ответ на антироссийские санкции

Москва, 9 декабря. В ответ на санкции США от России последует зеркальные или асимметричные действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее США пригрозили России новыми санкциями и отключением от финансовой платежной системы SWIFT. Журналисты поинтересовались у официального представителя Кремля, есть ли у Москвы ответный план на случай антироссийских ограничений со стороны Вашингтона.

«Любые санкции, естественно, на них отвечается или зеркально, или ассиметрично, но таким образом, чтобы защитить свои собственные интересы», — пояснил Песков представителям СМИ.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время проведения встречи с российскими учеными пошутил, что в последнее время постоянно обсуждает тему санкций. В частности, этот вопрос поднимался на переговорах с главой Белого дома Джо Байденом, отметил он.