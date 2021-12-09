Глава МИД Франции Ле Дриан: встреча Путина и Байдена способствует деэскалации на Украине

Париж, 9 декабря. Франция заинтересована в деэскалации напряженности на Украине, а потому приветствует переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Об этом заявил глава МИД республики Жан-Ив Ле Дриан.

По словам Ле Дриана, в Париже рады диалогу Москвы и Вашингтона и надеются, что он поспособствует скорейшему разрешению украинского кризиса. По слова французского дипломата, общение президентов РФ и США позволяет поддерживать активными каналы связи, по которым ведется поиск путей завершения гражданской войны на подконтрольных Киеву территориях.

«Мы рады, что состоялся контакт между президентом Байденом и президентом Путиным. Он позволяет поддерживать каналы диалога для попытки начать деэскалацию ситуации на Украине», — подчеркнул Жан-Ив Ле Дриан.

По итогам встречи Путина и Байдена Белый дом может пересмотреть свое отношение к ситуации на Украине и вынудить президента Владимира Зеленского передать часть автономии республикам Донбасса. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на собственные источники в Администрации президента США.