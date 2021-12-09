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Неоправдавшиеся надежды Эрдогана: почему Катар больше не стремится помогать Турции

Весь мир
Неоправдавшиеся надежды Эрдогана: почему Катар больше не стремится помогать Турции
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / Ettore Ferrari/ Pool

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завершил свою недавнюю поездку в Катар, не объявив ни о каких крупных сделках. По итогам переговоров не возникло признаков того, что Доха увеличит прямую финансовую помощь Анкаре, чье правительство борется с историческим валютным крахом и стремительным ростом инфляции.

Много шума из ничего

Президент Эрдоган и эмир Катара Тамим бин Хамад аль Тани подписали 15 соглашений в различных областях — от деятельности средств массовой информации до борьбы со стихийными бедствиями, а также туманно пообещали изучить больше способов для укрепления экономических связей и координации.

В присутствии эмира турецкий лидер подробно рассказал о поддержке Дохой его страны, особенно во время финансового кризиса 2018 года, всячески намекая на то, что Анкара нуждается в срочной помощи.

«Мы не отделяем безопасность и стабильность Катара от безопасности и стабильности нашей собственной страны», — сказал Эрдоган в своей речи, упомянув вклад Дохи в инвестиции, занятость, производство и ориентированный на экспорт рост Турции.

Президент средиземноморской республики отметил, что Катар имеет глубокие религиозные, исторические, культурные и гуманитарные связи с Турцией и занимает «особое место в сердцах турецкого народа».

Турецкое руководство попыталось предвосхитить вероятное нежелание Катара оказывать Анкаре финансовую поддержку. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по прибытии в Доху заявил 6 декабря, что его страна не намерена запрашивать финансовую помощь у эмирата.

Однако слова главы МИД Турции не помешали вопросу о катарских фондах занять ключевое место на встрече управляющего Центральным банком Катара со своим турецким коллегой. По данным СМИ, два официальных лица обсудили отношения между странами в финансовой и банковской сферах и пути их укрепления. В совместном заявлении по итогам встречи говорится, что Турция и Катар решили продлить соглашение о валютном свопе между центральными банками.

В целом, согласно официальным документам, соглашения, подписанные между Дохой и Анкарой во время визита, были связаны с традиционными областями сотрудничества, и никаких конкретных сделок в финансовой или военной областях не упоминалось, как это было в ходе предыдущих визитов.

В этот раз договоренности охватывали такие области, как управление стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями, здравоохранение и медицинские науки, религиозные вопросы и координация борьбы с исламофобией, а также СМИ.

Катар уже не тот

Как отмечают аналитики The Arab Weekly, Катар больше не может брать на себя обязательства по соглашениям такого же масштаба, особенно в военной и инвестиционной областях, несмотря на то, что турецкий союзник сейчас отчаянно нуждается в крупной поддержке.

На фоне высокой инфляции Эрдоган навязал свою собственную «экономическую логику» дома, настаивая на снижении процентных ставок вместо их повышения. Это привело к падению местной валюты до уровня, который турецкая экономика больше не может выносить.

Сейчас Доха находится на пути примирения со своими соседями по региону. В этой связи маловероятно, что эмират даже продолжит военное партнерство с Турцией на своей территории. Более того, Катар уже давно продемонстрировал, что не намерен отдавать приоритет внешнеполитическим целям турецких властей. Несмотря на тесное экономическое и военное сотрудничество, Доха разошлась с Анкарой по некоторым вопросам.

Например, Катар участвует в энергетических проектах с Республикой Кипр, с которой Турция имеет сложные отношения из-за ситуации вокруг турок-киприотов и морских границ. На прошлой неделе консорциум между ExxonMobil (США) и Qatar Petroleum получил права на разведку газа в морской зоне, называемой Блок 5 — она расположена как раз в границах экономической зоны, на которую претендует Турция.

Стратегические шаги Дохи подтверждают ее нежелание «делиться» своей внешней политикой с Анкарой. Такое отношение проявилось и весной, когда Катар отказался разрешить перенести афганские мирные переговоры из Дохи в Стамбул. Аналогичным образом катарцы отказались от проекта турецкоязычного телеканала Al Jazeera несколько лет назад из-за несвободного медиа-климата в республике.

Неудавшаяся встреча с саудитами

Во время визита в Катар Эрдоган также посылал плохо завуалированные послания в адрес других столиц государств Персидского залива, особенно Эр-Рияда. Утечки информации о возможной встрече турецкого лидера с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом во время сопутствующего визита в Доху оказались ложными.

«Мы работаем над развитием нашего сотрудничества со странами Персидского залива на основе уважения и взаимного интереса», — сказал Эрдоган.

Эксперты The Arab Weekly по делам Персидского залива считают, что слова президента Турции об общих связях между его страной и монархиями региона с трудом могли скрыть его разочарование из-за несостоявшейся «случайной встречи» с саудовским принцем. Эрдоган рассчитывал на этот диалог, что подтверждают источники агентства Reuters

По мнению политологов, саудовские лидеры сначала ожидают от руководства республики, что Турция полностью пересмотрит свою спорную политику, которая в течение многих лет шла вразрез с интересами Эр-Рияда.

Один из таких шагов со стороны Анкары был сделан в минувшие дни. Во французских СМИ появилась информация о том, что один из членов группы киллеров саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, убитый на территории консульства королевства в Стамбуле, был арестован в Париже. Впоследствии оказалось, что была допущена ошибка и виновного отпустили.

Примечательно, что Анкара, ранее требовавшая детального разбирательства в этом вопросе, никак не стала комментировать инцидент. По-видимому, это тоже являлось неким знаком, который говорит о том, что ради налаживания отношений с Эр-Риядом Эрдоган готов закрыть глаза даже на громкое убийство.

Судя по всему, Эр-Рияд считает, что время для полноценного сближения с Анкарой еще не пришло и что Эрдоган должен восстановить доверие посредством других ощутимых шагов.

Однако контакты между министрами иностранных дел Турции и Саудовской Аравии в мае, за которыми последовала встреча министра торговли королевства с вице-президентом Турции в ноябре, все же показывают, что переговоры Эрдогана и принца Мухаммада бин Салмана могут быть не за горами.

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Все новости / Весь мир / Неоправдавшиеся надежды Эрдогана: почему Катар больше не стремится помогать Турции
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