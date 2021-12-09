Неоправдавшиеся надежды Эрдогана: почему Катар больше не стремится помогать Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завершил свою недавнюю поездку в Катар, не объявив ни о каких крупных сделках. По итогам переговоров не возникло признаков того, что Доха увеличит прямую финансовую помощь Анкаре, чье правительство борется с историческим валютным крахом и стремительным ростом инфляции.

Aziz kardeşim Şeyh @TamimBinHamad'in de güçlü desteğiyle önümüzdeki dönemde her alanda ilişkilerimizi derinleştireceğiz. pic.twitter.com/hyxWK7FU8l — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 7, 2021

Много шума из ничего

Президент Эрдоган и эмир Катара Тамим бин Хамад аль Тани подписали 15 соглашений в различных областях — от деятельности средств массовой информации до борьбы со стихийными бедствиями, а также туманно пообещали изучить больше способов для укрепления экономических связей и координации.

В присутствии эмира турецкий лидер подробно рассказал о поддержке Дохой его страны, особенно во время финансового кризиса 2018 года, всячески намекая на то, что Анкара нуждается в срочной помощи.

«Мы не отделяем безопасность и стабильность Катара от безопасности и стабильности нашей собственной страны», — сказал Эрдоган в своей речи, упомянув вклад Дохи в инвестиции, занятость, производство и ориентированный на экспорт рост Турции.

Президент средиземноморской республики отметил, что Катар имеет глубокие религиозные, исторические, культурные и гуманитарные связи с Турцией и занимает «особое место в сердцах турецкого народа».

Bugün de Komite toplantımızın 7’ncisini Aziz Kardeşim Şeyh Temim’in ev sahipliğinde başarıyla icra ettik.



Savunmadan güvenliğe, ticaretten yatırımlara, sağlıktan eğitime uzanan çok geniş bir alanda önemli kararlar aldık, iş birliğimizi daha da ilerletecek 15 anlaşma imzaladık. pic.twitter.com/vZoFxMpQmp — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 7, 2021

Турецкое руководство попыталось предвосхитить вероятное нежелание Катара оказывать Анкаре финансовую поддержку. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по прибытии в Доху заявил 6 декабря, что его страна не намерена запрашивать финансовую помощь у эмирата.

Однако слова главы МИД Турции не помешали вопросу о катарских фондах занять ключевое место на встрече управляющего Центральным банком Катара со своим турецким коллегой. По данным СМИ, два официальных лица обсудили отношения между странами в финансовой и банковской сферах и пути их укрепления. В совместном заявлении по итогам встречи говорится, что Турция и Катар решили продлить соглашение о валютном свопе между центральными банками.

В целом, согласно официальным документам, соглашения, подписанные между Дохой и Анкарой во время визита, были связаны с традиционными областями сотрудничества, и никаких конкретных сделок в финансовой или военной областях не упоминалось, как это было в ходе предыдущих визитов.

В этот раз договоренности охватывали такие области, как управление стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями, здравоохранение и медицинские науки, религиозные вопросы и координация борьбы с исламофобией, а также СМИ.

Катар уже не тот

Как отмечают аналитики The Arab Weekly, Катар больше не может брать на себя обязательства по соглашениям такого же масштаба, особенно в военной и инвестиционной областях, несмотря на то, что турецкий союзник сейчас отчаянно нуждается в крупной поддержке.

На фоне высокой инфляции Эрдоган навязал свою собственную «экономическую логику» дома, настаивая на снижении процентных ставок вместо их повышения. Это привело к падению местной валюты до уровня, который турецкая экономика больше не может выносить.

Katar Türkiye’yi satın alıyor?



“Qatar agreed to extend a currency swap agreement with Turkey, which Doha had tripled to $15bn last year”



No way out but sell airports, land, factories, resorts and perhaps the national carrier? pic.twitter.com/Y1S3R8pnsJ — Harry Theocharous (@TheocharousH1) December 9, 2021

Сейчас Доха находится на пути примирения со своими соседями по региону. В этой связи маловероятно, что эмират даже продолжит военное партнерство с Турцией на своей территории. Более того, Катар уже давно продемонстрировал, что не намерен отдавать приоритет внешнеполитическим целям турецких властей. Несмотря на тесное экономическое и военное сотрудничество, Доха разошлась с Анкарой по некоторым вопросам.

Например, Катар участвует в энергетических проектах с Республикой Кипр, с которой Турция имеет сложные отношения из-за ситуации вокруг турок-киприотов и морских границ. На прошлой неделе консорциум между ExxonMobil (США) и Qatar Petroleum получил права на разведку газа в морской зоне, называемой Блок 5 — она расположена как раз в границах экономической зоны, на которую претендует Турция.

Kardeş!? Katar Güney Kıbrıs Rum kesimi ile petrol araması yapıyor, bu arama Libya ile yaptığımız mücahir alan anlaşmasını da ihlal eder nitelikte görsel de arama yapılan ile bizim Libya ile ilan ettiğimiz alanın kesişimi pic.twitter.com/aWGvd61otg — DORIAN GRAY / EVOLUTION AND REVOLUTION (@DorianG80485586) December 8, 2021

Стратегические шаги Дохи подтверждают ее нежелание «делиться» своей внешней политикой с Анкарой. Такое отношение проявилось и весной, когда Катар отказался разрешить перенести афганские мирные переговоры из Дохи в Стамбул. Аналогичным образом катарцы отказались от проекта турецкоязычного телеканала Al Jazeera несколько лет назад из-за несвободного медиа-климата в республике.

Неудавшаяся встреча с саудитами

Во время визита в Катар Эрдоган также посылал плохо завуалированные послания в адрес других столиц государств Персидского залива, особенно Эр-Рияда. Утечки информации о возможной встрече турецкого лидера с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом во время сопутствующего визита в Доху оказались ложными.

«Мы работаем над развитием нашего сотрудничества со странами Персидского залива на основе уважения и взаимного интереса», — сказал Эрдоган.

Эксперты The Arab Weekly по делам Персидского залива считают, что слова президента Турции об общих связях между его страной и монархиями региона с трудом могли скрыть его разочарование из-за несостоявшейся «случайной встречи» с саудовским принцем. Эрдоган рассчитывал на этот диалог, что подтверждают источники агентства Reuters.

Erdoğan???????? sought to meet MbS???????? during Qatar???????? visit:



2 sources told Reuters that President Erdoğan sought to meet Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman in Doha. Such a direct meeting appeared unlikely this weekhttps://t.co/keWGJz2m6Y — AL (@AL86344373) December 7, 2021

По мнению политологов, саудовские лидеры сначала ожидают от руководства республики, что Турция полностью пересмотрит свою спорную политику, которая в течение многих лет шла вразрез с интересами Эр-Рияда.

Один из таких шагов со стороны Анкары был сделан в минувшие дни. Во французских СМИ появилась информация о том, что один из членов группы киллеров саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, убитый на территории консульства королевства в Стамбуле, был арестован в Париже. Впоследствии оказалось, что была допущена ошибка и виновного отпустили.

Примечательно, что Анкара, ранее требовавшая детального разбирательства в этом вопросе, никак не стала комментировать инцидент. По-видимому, это тоже являлось неким знаком, который говорит о том, что ради налаживания отношений с Эр-Риядом Эрдоган готов закрыть глаза даже на громкое убийство.

Судя по всему, Эр-Рияд считает, что время для полноценного сближения с Анкарой еще не пришло и что Эрдоган должен восстановить доверие посредством других ощутимых шагов.

Однако контакты между министрами иностранных дел Турции и Саудовской Аравии в мае, за которыми последовала встреча министра торговли королевства с вице-президентом Турции в ноябре, все же показывают, что переговоры Эрдогана и принца Мухаммада бин Салмана могут быть не за горами.