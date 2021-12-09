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Новый Mercedes-Benz C-Class стал доступен для покупки в России

Экономика
Новый Mercedes-Benz C-Class стал доступен для покупки в России
daimler.com  /  Daimler AG

Москва, 9 декабря. Седан Mercedes-Benz C-Class нового поколения, прием заказов на который начался еще весной этого года, добрался до дилерских центров в РФ.

Седан предлагается на российском рынке в двух вариантах — заднеприводном C 180 и полноприводном C 200 4Matic. Стоимость на эти модели стартует от 3 660 000 и 4 210 000 рублей соответственно.

В обеих модификациях «российский» C-класс оснащается 1,5-литровой бензиновой «турбочетверкой», выдающей либо 150, либо 197 лошадиных сил. Трансмиссией во всех случаях выступает безальтернативный девятиступенчатый «автомат» G-Tronic.

Средняя стоимость автомобилей в России в ближайшее время продолжит увеличиваться быстрее уровня инфляции. Такое заявление сделал аналитик «ВТБ капитал» Владимир Беспалов.

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автомобили mercedes седан
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