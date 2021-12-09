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Делегация из Белоруссии прибыла в Крым с официальным визитом

Политика
Делегация из Белоруссии прибыла в Крым с официальным визитом
pixabay.com  /  PD

Симферополь, 9 декабря. В Крым прибыли делегаты, представляющие Белоруссию. Об этом сообщил глава национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.

По словам общественника, в числе участников делегации — член конституционной комиссии Александр Шпаковский, политолог Алексей Дзермант, председатель оргкомитета партии «Союз» Сергей Лущ и аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, пишет РИА Новости.

«Сегодня они посетят в Ялте могилу белорусского поэта Максима Богдановича, а завтра примут участие в заседании Ливадийского форума», — пояснил Чегринец.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что посетит Крым. Этот вопрос он назвал согласованным с российским лидером Владимиром Путиным. Глава республики отметил, что де-факто и де-юре полуостров стал российским после референдума 2014 года.

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