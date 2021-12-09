Кассирша вынесла из банка в Ачинске 23 миллиона рублей в коробке

Краснодар, 9 декабря. Полиция Краснодарского края объявила в розыск кассиршу банка, подозреваемую в хищении 23 миллионов рублей.

«Гром» грянул, когда в кредитной организации Ачинска во время ревизии обнаружилась катастрофическая недостача в разной валюте: 15 миллионов рублей, более 49 тысяч долларов и примерно столько же евро, сообщает KazanFirst. Подозрение сразу пало на переставшую выходить на работу кассиршу. Предположительно, женщина вынесла деньги из банка в коробке. Поиски аферистки продолжаются.

Ранее ФАН сообщал, что суд вынес приговор бывшим руководителям госструктур и директорам компаний, виновным в хищении средств, выделенных на строительство космодрома Восточный. Ущерб превысил 400 миллионов рублей, преступники проведут за решеткой пять лет.