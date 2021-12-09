Владимир Зеленский стал первым замглавы Минздрава России

Москва, 9 декабря. Первым заместителем министра здравоохранения России стал бывший глава московского городского Фонда обязательного медицинского страхования Владимир Зеленский.

Новый замглавы ведомства родился в Москве в 1979 году. В 2000 году Зеленский окончил Академию бюджета и казначейства Министерства финансов по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».

Также он изучал юриспруденцию в Российской правовой академии Министерства юстиции. Отмечается, что трудовую деятельность Владимир Зеленский начинал в банковской сфере, говорится на официальном сайте Правительства России.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Федора Соснова исполнительным директором Фонда кино. Соответствующее распоряжение появилось на портале правовой информации.