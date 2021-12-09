Возглавляемая США международная коалиция начала вывод войск из Ирака

Багдад, 9 декабря. Советник по национальной безопасности Ирака Касем аль-Араджи объявил о завершении боевой миссии международной коалиции в Ираке.

По его словам, в ходе последнего раунда переговоров с представителями возглавляемой США международной коалиции были достигнуты договоренности об окончании боевой миссии иностранных войск на территории страны. Касем аль-Араджи добавил, что отношения с коалицией продолжатся в сфере обучения и консультаций.

Не так давно официальный представитель Объединенного штаба командования вооруженными силами страны Тахсин аль-Хафаджи заявил, что большинство иностранных боевых подразделений покинули Ирак. Однако официально о выводе войск объявили лишь 9 декабря.

Ранее сообщалось, что США намерены сохранить свои войска на Ближнем Востоке. Пентагон планирует оставить на местных базах несколько десятков тысяч человек, передает RT.