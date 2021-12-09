Жена композитора Поклада обвинила Зеленского в хамстве после поздравления через СМС

Киев, 9 декабря. Администрация президента Украины Владимира Зеленского оскорбила выдающегося композитора Игоря Поклада поздравлением через СМС, которое «можно распечатать». Подробности инцидента сообщила супруга музыканта Светлана в Facebook.

Как рассказала жена композитора в соцсетях, 10 декабря Игорю Покладу исполняется 80 лет. Когда-то это была значимая фигура в советском и украинском кино. Его поздравляли лично многие выдающиеся политики, а также артисты и общественные деятели. Однако Офис президента Украины Владимира Зеленского решил поступить иначе, и «поздравление» от экс-комедианта «Квартала 95» получилось по-настоящему хамским, негодует Светлана Поклад.

«Звонок в 11:00. "Вас беспокоит офис президента. Скажите, пожалуйста, у вас Viber есть?" Отвечаю: "Да, конечно, а что?" — "Президент поздравил Игоря Дмитриевича с юбилеем, написал письмо. Мы его вам на Viber скинем, а вы уже распечатайте, хорошо?"», — пересказала Поклад содержание диалога с представителем офиса Зеленского.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Хамское поздравление и отношение к легендарному композитору глубоко оскорбило женщину, и она опубликовала обращение к Владимиру Зеленскому. Президент обидел семью одного из величайших украинцев, хотя еще не так давно публично клялся уважать старшее поколение и выражать его представителям почтение до того, как они отойдут в мир иной.

«Владимир Александрович! Это Вы своим друзьям можете СМС-сообщением напомнить о мелочах! А мужа поздравляли все лично! По крайней мере звонком,телеграммой или адресом. Если были в стране! Не было — ехали помощники, министры с цветами и орденами! Но, видимо, Вам это не понять. Что именно?! Что Вы оскорбили! Что Вы унизили одного из самых великих людей этой страны», — отчитала президента Светлана Поклад.

Президент Украины Владимир Зеленский регулярно попадает в центр общественных и политических скандалов. Ранее известный журналист Дмитрий Гордон подробно разобрал пресс-марафон «30 вопросов президенту» с участием главы государства и заявил, что ему стыдно за него.