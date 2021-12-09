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Аналитик Максим Черниговский: рост цен на российские вина обгонит импортный алкоголь
Экономика
Аналитик Максим Черниговский: рост цен на российские вина обгонит импортный алкоголь
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Поставщики вина уже уведомили ретейлеров о повышении цен на продукцию. Виноделы Франции, Италии и Нового Света объясняют это неурожайным годом. Однако вино российских производителей тоже вырастет в цене, причем значительнее импортного алкоголя. Об этом в беседе с ФАН рассказал генеральный директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.

По его словам, свою роль в повышении цен, помимо неурожайности, сыграет повышение акцизов и курс валют.

«Окончательный предел роста цен на импортное вино спрогнозировать невозможно, поскольку цены здесь очень жестко коррелируются с курсом валют. Если курс того же евро условно зафиксировать на текущем уровне, то импортная алкогольная продукция вырастет незначительно, примерно на 5%. Поэтому, я не жду серьезного повышения цен на импорт. Поскольку курс если и будет меняться, то незначительно», — сказал он.

При этом отечественная продукция сильно вырастет в цене в любом случае, отметил эксперт. Во-первых, выросли цены на сырье и комплектующие. Та же упаковка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в среднем подорожала на 40%. Сырье в цене выросло из-за того, что 2021 год был не самым урожайным и для российских виноделов. И, конечно, здесь нельзя не учитывать рост акцизов.

Эксперт Черниговский: Рост цен на российские вина обгонит импортный алкоголь 
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«По моим оценкам, отечественная продукция с января 2022 года вырастет в цене примерно на 12–15%. А что будет в течение всего года, вообще трудно предположить, здесь уже все зависит от уровня девальвации рубля. В винодельческом деле очень многие комплектующие приобретаются на Западе», — объяснил Черниговский.

Рост стоимости отечественной продукции, по его словам, связан еще и с тем, что российские производители алкоголя очень медленно поднимали цены в 2021 году. Они всячески старались сдерживать этот рост. В этом году цены на алкоголь выросли примерно на 7%. Если сравнивать с другими продуктами — это очень незначительная цифра: говядина прибавила в 2021 году 20%, свинина — 25%. 

«Мы видим, что цена на отечественный алкоголь выросла незначительно. Но сдерживать дальнейшее повышение из-за удорожания комплектующих и сырья российские производители уже не могут. Поэтому с 1 января цены на алкоголь российского производства вырастут», — заключил эксперт.

Ранее Максим Черниговский рассказал, во сколько обойдется бутылочка «игристого» к новогоднему столу. А также перечислил преимущества российского шампанского перед импортным продуктом.

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Все новости / Экономика / Аналитик Максим Черниговский: рост цен на российские вина обгонит импортный алкоголь
вино виноделие черниговский цены на алкоголь
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