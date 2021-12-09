Лена Миро сравнила Ксению Собчак со своим лысым дедушкой

Москва, 9 декабря. Автор страницы в LiveJournal Лена Миро считает, что телеведущая Ксения Собчак прячет лысеющую голову под накладными прядями.

Блогер внимательно изучила последние фото журналистки и сделала вывод, что Собчак страдает от потери волос. Так автор объяснила странные, по ее мнению, прически телеведущей.

«Вместо того, чтобы побрить голову, мой лысый дедушка зачесывает остатки волос на одну сторону, покрывая ими лысину. Ксения, похоже, проделывает то же самое», — написала Миро в своем блоге.

Автор заметила, что Собчак пытается скрыть лысеющую голову под накладными волосами, густота которых не соответствует ее собственным. Миро уверена, что такой способ маскировать проблему лишь усугубит без того бедственное положение ее волос.

«Залысины доползли уже до макушки. У этой женщины, в принципе, пугающе мало своих волос. При определенных ракурсах светится кожа черепа. Куда на такие сопельки еще и пряди цеплять? Последние волосяные фолликулы не выдержат и вымрут навсегда», — объясняет автор поста.

Ранее Миро сравнила визажистку Гоар Аветисян с персонажем романа «Двенадцать стульев» Мадам Грицацуевой. Блогер назвала стилистку «мечтой поэта».