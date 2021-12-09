Детская поликлиника в Челябинске ввела платные чаты для родителей

Челябинск, 9 декабря. В челябинской детской поликлинике №8 объяснили, какую цель преследует нововведение.

По словам медиков, теперь родители смогут получить консультацию прямо дома через интернет даже в тот момент, когда рабочая смена медработника закончилась. Услуга предоставляется по «подписке» (на месяц, на три, на год). Чем продолжительнее подписка, тем получится дешевле: доступ в чат на один месяц будет стоить 1000 рублей, на три — 2500 рублей, на год — 9500 тысяч рублей, сообщает «Челябинск сегодня».

Как уверяют в поликлинике, запрос на дополнительную опцию обслуживания с помощью чата есть. «ВКонтакте» почти до полуночи приходят просьбы от граждан помочь их детям или посоветовать, что делать.

Ранее ФАН сообщал о появлении в читинской краевой детской клинической больнице инкубатора нового поколения для недоношенных младенцев. Новое оборудование необходимо для реабилитации детей с минимальным весом в 350 граммов.