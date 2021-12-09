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Подводный ракетоносец «Император Александр III» пополнит ряды ВМФ РФ в 2023 году

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 13:58
Армия
Подводный ракетоносец «Император Александр III» пополнит ряды ВМФ РФ в 2023 году
Федеральное агентство новостей

Москва, 9 декабря. Атомный ракетный подводный крейсер проекта 955А «Император Александр III» войдет в состав ВМФ РФ в конце 2023 года.

Источник в кораблестроительной отрасли рассказал ТАСС, что строящийся на предприятии «Севмаш» подводный крейсер пополнит состав Тихоокеанского флота. Он будет спущен на воду в декабре следующего года.

«Ракетоносцу во второй половине 2023 года предстоит выполнить полный цикл испытаний, в том числе и пуск ракеты «Булава"», — сообщил собеседник агентства.

Отметим, что закладка подлодки состоялась 18 декабря 2015 года. Это седьмой по счету атомоход проекта 955. Сейчас в боевом составе российского ВМФ находятся четыре подобных крейсера.

Ранее сообщалось, что в 2022 году подлодка «Леопард» после ремонта и модернизации выйдет на испытания. Также стало известно, что в РФ была спроектирована целая линейка подводных беспилотных комплексов различного класса, передает RT.

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