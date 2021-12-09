Путин по телефону поблагодарил экс-канцлера ФРГ Меркель за плодотворное сотрудничество

Москва, 9 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что немецкий политик выразила признательность главе государства за совместную работу. Помимо этого, Путин тепло поблагодарил Меркель за многолетнее плодотворное сотрудничество. Также президент России подчеркнул ее значительный вклад в развитие отношений Москвы и Берлина.

«Ангела Меркель, выразив признательность президенту России за совместную работу, пожелала успехов в налаживании диалога с новым главой правительства Германии Олафом Шольцем», — сказано в сообщении.

Ранее депутаты парламента ФРГ избрали лидера Социал-демократической партии Германии Олафа Шольца новым канцлером страны. Уточняется, что он получил 395 голосов.