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Представители четырех знаков зодиака рискуют остаться без подарка от Деда Мороза
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Представители четырех знаков зодиака рискуют остаться без подарка от Деда Мороза

Общество
Представители четырех знаков зодиака рискуют остаться без подарка от Деда Мороза
pixabay.com

Москва, 9 декабря. Представители четырех знаков зодиака могут остаться без новогоднего подарка от Деда Мороза из-за плохого поведения в 2021 году.

Астрологи сообщили, что в течение всего года ужасно вели себя Девы. Однако эксперты призвали рожденных под этим знаком не расстраиваться и скорректировать свое поведение в 2022 году, тогда люди снова окружат Дев заботой.

«Не были образцами для подражания Весы — и им Дед Мороз откажет в удаче на романтическом поле. Им нужно забыть об объекте своего вожделения. Не переживайте — закаляйте характер», — пишет издание Woman Journal.

Представители четырех знаков зодиака рискуют остаться без подарка от Деда Мороза
pixabay.com /

Раков в новом году накажут лишней работой: им не удастся отдохнуть, пока они ее не сделают. Возможно, представители этого знака зодиака очень много ленились, поэтому теперь «пришла расплата».

Не будет отбоя от работы и у Львов, а вот денег от этого не прибавится. Кроме того, ошибки на личном фронте будут сопровождаться постоянными скандалами, резюмировали астрологи.

Аналитики провели исследование и выяснили, что россияне собираются потратить на празднование Нового года на 10% больше в сравнении с прошлым годом. Большая часть средств пойдет на подарки и новогодний стол.

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