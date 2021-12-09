Роснедра выступили за увеличение срока действия госконтрактов на геологоразведку

Москва, 9 декабря. Срок госконтрактов на проведение геологоразведочных работ, необходимо увеличить с трех до минимум четырех лет, заявил глава Роснедр Евгений Петров.

Выступая в ходе круглого стола комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды «Совершенствование законодательного регулирования вопросов, связанных с осуществлением геологического изучения недр», он отметил, что для эффективного проведения работ нужно внести изменения в федеральный закон.

«К сожалению, геологоразведочный процесс никак не помещается в трехлетний цикл. Это минимум пять, а то и семь — десять лет, потому что мы уходим все больше и больше в труднодоступные места», — добавил Петров.

Минприроды РФ ранее сообщило, что около 11 млрд рублей будет заложено в бюджет программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов». В ближайшие три года Россия планирует открыть более 150 площадок для лицензирования твердых полезных ископаемых.