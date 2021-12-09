Олимпийская чемпионка Канаева назвала имя гимнастки, не проронившей ни одной слезы

Москва, 9 декабря. Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева неожиданно назвала имя единственной российской гимнастки, которая никогда не плакала во время соревнований, пишет Teleprogramma.pro.

«Единственная гимнастка, которая у нас вообще никогда не плакала, — это Маргарита Мамун. Она очень спокойная, выиграла олимпийскую медаль на терпении. Каждая гимнастка — уникум в своем роде, и Рита как раз очень терпеливая», — рассказала Канаева в интервью для издания РИА «Спорт».

Канаева вспомнила, что в свое время ей тоже пришлось сильно плакать, и она не могла сдержать эмоций из-за выступлений.

Сейчас тренер старается отучить детей от этой привычки. По ее мнению, если кому-то хочется плакать, то лучше скрыться от камер и спрятаться в туалете. Эмоции, по мнению Канаевой тоже нужно уметь выплескивать, а на площадке этого лучше не делать. Ведь доподлинно известно, что негатив и нервы могут привести к травмам.

Стоит напомнить, что Маргарита Мамун, о которой рассказала Канаева, в 2016 году стала победительницей на играх в Рио-де-Жанейро, после чего завершила профессиональную карьеру гимнастки.

Покинув спорт, Мамун вышла замуж и родила сына. Сегодня она улыбается, вспоминая трудные времена, когда ей подолгу приходилось готовиться к соревнованиям. На пути к славе ей пришлось пережить немало серьезных испытаний. Но с ней рядом всегда были опытные наставники — Амина Зарипова и Ирина Винер.

«Я знала, что такое опуститься на самое дно. Когда ты едешь на Чемпионат мира, от тебя ожидают одно, а ты подводишь себя и других... Или когда ты становишься трехкратной чемпионкой мира, приходишь на федеральный канал, тебя не поздравляют, а просят поговорить о неудачах. Что самое главное — Ирина Александровна продолжала в меня верить. У нее была огромная скамейка запасных, она могла сказать: «Раз она не может, буду готовить другую», — ранее делилась Маргарита Мамун в эфире шоу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия-1»

Ранее сообщалось, что Маргарита станет членом жюри «Зеленой премии».