Стоимость акций «Сбера» впервые с июля опустилась ниже 300 рублей

Москва, 9 декабря. Стоимость акций «Сбера» в ходе торгов опустилась на 4,58%, до 295.61 рубля за бумагу, свидетельствуют данные Московской биржи.

В последний раз акции банка находились на отметке ниже 300 рублей 26 июля текущего года. В то же время индексы российского рынка акций демонстрируют рост. Рублевый индекс Мосбиржи составляет 3843,91 пункта (+1,86%), а индекс РТС — 1642,99 пункта (+1,75%).

Причиной снижения акций «Сбера» аналитики называют отсутствие значимого прогресса в переговорах лидеров России и США. Участники рынка ждали определенной разрядки, однако в связи с ее отсутствием трейдеры начали распродавать активы, из-за чего стоимость акций банка упала. Не исключено, что при ослаблении геополитических факторов активы «Сбера» пойдут вверх.

Глава правления Сбербанка Герман Греф ранее заявил, что по итогам 2021 года прибыль компании может составить 1,2 трлн рублей. Стратегия банка предусматривает годовую прибыль в размере 1 трлн рублей, однако в прошлом году результат не был достигнут в связи с пандемией.