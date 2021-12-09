Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 декабря 14:03
14:01
Общество
Центр «Вектор» получил биоматериалы заразившихся омикрон-штаммом граждан
14:01
Общество
Кейт Миддлтон в ярком платье-пальто посетила рождественский церковный концерт
13:59
Происшествия
Обманувших пожилых крымчан на 1 млн рублей аферистов задержали в Севастополе
13:59
Шоу-бизнес
Лена Миро сравнила Ксению Собчак со своим лысым дедушкой
13:58
Происшествия
Друг актера Панина до смерти избил экс-замминистра энергетики Тропко в Москве
13:58
Армия
Подводный ракетоносец «Император Александр III» пополнит ряды ВМФ РФ в 2023 году
13:57
Политика
Путин по телефону поблагодарил экс-канцлера ФРГ Меркель за плодотворное сотрудничество
13:54
Общество
В Петербурге продолжает расти суточная смертность из-за коронавируса
13:53
Происшествия
В Крыму водитель сбил на дороге 95-летнего ветерана ВОВ и уехал с места инцидента
13:51
Общество
Представители четырех знаков зодиака рискуют остаться без подарка от Деда Мороза
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Стоимость акций «Сбера» впервые с июля опустилась ниже 300 рублей

Экономика
Стоимость акций «Сбера» впервые с июля опустилась ниже 300 рублей
Global Look Press  /  Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Москва, 9 декабря. Стоимость акций «Сбера» в ходе торгов опустилась на 4,58%, до 295.61 рубля за бумагу, свидетельствуют данные Московской биржи.

В последний раз акции банка находились на отметке ниже 300 рублей 26 июля текущего года. В то же время индексы российского рынка акций демонстрируют рост. Рублевый индекс Мосбиржи составляет 3843,91 пункта (+1,86%), а индекс РТС — 1642,99 пункта (+1,75%).

Причиной снижения акций «Сбера» аналитики называют отсутствие значимого прогресса в переговорах лидеров России и США. Участники рынка ждали определенной разрядки, однако в связи с ее отсутствием трейдеры начали распродавать активы, из-за чего стоимость акций банка упала. Не исключено, что при ослаблении геополитических факторов активы «Сбера» пойдут вверх.

Глава правления Сбербанка Герман Греф ранее заявил, что по итогам 2021 года прибыль компании может составить 1,2 трлн рублей. Стратегия банка предусматривает годовую прибыль в размере 1 трлн рублей, однако в прошлом году результат не был достигнут в связи с пандемией.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Стоимость акций «Сбера» впервые с июля опустилась ниже 300 рублей
сбербанк торги сбер мосбиржа рынок акций
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать