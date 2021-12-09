Актриса Зудина рассказала, как Хабенский изменил ее отношение к работе в МХТ

Москва, 9 декабря. Народный артист РФ Константин Хабенский был назначен новым художественным руководителем МХТ имени Чехова в конце октября. Актриса Марина Зудина рассказала, что очень обрадовалась такой кадровой перестановке.

Зудина была задействована в нескольких спектаклях режиссера Константина Богомолова, но в последнее время их профессиональные отношения сошли на нет, а ее роль в спектакле «На всякого мудреца» досталась актеру Игорю Миркурбанову, который появился на сцене в женском наряде.

В итоге Богомолов полностью сузил объем работы с актрисой, которая осталось без единой роли. Все изменилось после назначения Хабенского на должность худрука театра. Зудина рассказала, как режиссер изменил ее отношение к работе в МХТ.

«Когда узнала о назначении Константина Юрьевича, испытала чувство радости. Это так здорово — просто чувствовать. Не размышляя, не оценивая, не анализируя! На следующий день играла спектакль и невероятным образом ощутила забытые эмоции от нахождения в стенах МХТ», — сообщила вдова народного артистка СССР Олега Табакова в беседе с W-day.

Ранее Зудина рассказала, почему осталась без роли в спектакле «На каждого мудреца». Актриса объяснила это изменением концепции театра.