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Леонков обесценил «ядерные угрозы» сенатора Уикера одним фактом об американской ПРО

Армия
Леонков обесценил «ядерные угрозы» сенатора Уикера одним фактом об американской ПРО
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 9 декабря. К угрозам Роджера Уикера о ядерном ударе по России нужно относиться серьезно, так как этот политик много лет отслужил в ВВС США и знает по опыту, что такое ядерное оружие.

Таким мнением с ведущим канала «Соловьев LIVE» Романом Головановым поделился военный эксперт Алексей Леонков, подчеркнув, что агрессивный выпад сенатора Уикера нельзя отнести к одному из элементов воинственной пропаганды. Как минимум его заявление не назовешь фантазиями неуча, так как этот человек прекрасно знает, о чем говорит. Эксперт отметил, что Роджер Уикер несколько десятков лет служил в ВВС США, то есть имеет некий профессиональный уровень знаний в вопросе ядерного оружия. К тому же, он из того поколения, что помнит бомбардировку Хиросимы и Нагасаки. То есть это явно не пустой треп ради пиара.

С другой стороны, не в меру воинственный сенатор, по всей видимости, отстал от времени и уверен, что система противоракетной обороны США оградит страну от любой угрозы даже в случае глобального конфликта.

Леонков обесценил «ядерные угрозы» сенатора Уикера одним фактом об американской ПРО
Global Look Press / Greg Nash / Pool via CNP |

«В военной доктрине США касательно ядерного оружия есть пункт превентивного ядерного удара. И страны Европы недавно просили Вашингтон не убирать этот пункт, во многом защищающий ЕС. Но единственное, чего не понимает этот сенатор, это то, что если США выстрелят, наша система предупреждения о ракетном нападении сработает очень быстро. Пока американские ракеты будут только выходить на опорные орбиты, то есть даже толком взлететь не успеют, к ним уже прилетит от нас, потому что у нас комплексы гораздо быстрее и точнее. ПРО США с не справится с нашими ракетами, потому что эта система отстает как минимум на поколение, а то и два. Этот факт моментально обесценивает ядерные угрозы Уикера, и любых других воинственных стариков в Сенате. Подобные заявления находятся на грани здравого смысла», — иронично отметил Леонков.

Эксперт добавил, что подобные выпады не представляют особой угрозы, однако ярко демонстрируют настроения немалой части американских элит. Кое-кто в Вашингтоне отказывается принять, что Россия не намерена подчиняться чужим правилам и будет гнуть свою геополитическую линию, разрушая надежды США на восстановление гегемонии.

Ранее немецкий политолог Александр Рар оценил мощный пророссийский ход нового канцлера ФРГ в первые же минуты у власти.

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россия сша про ядерный удар уикер
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