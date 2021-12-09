Банк России понизил официальные курсы валют на 10 декабря

Москва, 9 декабря. Курсы доллара и евро опустились по отношению к рублю. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центрального банка РФ.

Стоимость нацвалюты США сократилась на 24,55 копейки, до 73,60 рубля за единицу. Европейская валюта подешевела на 1,96 копейки и оказалась на уровне 83,34 рубля.

На старте торгов Московской биржи позиции рубля несколько ослабли к американской валюте. Биржевой курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 6 копеек и достиг 73,6475 рубля. Курс евро при этом остался прежним — 83,43 рубля.

В грядущем году курс российской валюты способен укрепиться до 66 единиц за доллар. Такой прогноз представил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.