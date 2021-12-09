Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 декабря 14:02
14:01
Общество
Центр «Вектор» получил биоматериалы заразившихся омикрон-штаммом граждан
14:01
Общество
Кейт Миддлтон в ярком платье-пальто посетила рождественский церковный концерт
13:59
Происшествия
Обманувших пожилых крымчан на 1 млн рублей аферистов задержали в Севастополе
13:59
Шоу-бизнес
Лена Миро сравнила Ксению Собчак со своим лысым дедушкой
13:58
Происшествия
Друг актера Панина до смерти избил экс-замминистра энергетики Тропко в Москве
13:58
Армия
Подводный ракетоносец «Император Александр III» пополнит ряды ВМФ РФ в 2023 году
13:57
Политика
Путин по телефону поблагодарил экс-канцлера ФРГ Меркель за плодотворное сотрудничество
13:54
Общество
В Петербурге продолжает расти суточная смертность из-за коронавируса
13:53
Происшествия
В Крыму водитель сбил на дороге 95-летнего ветерана ВОВ и уехал с места инцидента
13:51
Общество
Представители четырех знаков зодиака рискуют остаться без подарка от Деда Мороза
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Премьер Британии Джонсон стал отцом в седьмой раз

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 13:38
Политика
Премьер Британии Джонсон стал отцом в седьмой раз
wikipedia.org  /  UK Prime Minister

Лондон, 9 декабря. Британский премьер-министр Борис Джонсон в очередной раз стал счастливым отцом. У главы правительства Великобритании появилась дочка.

Соответствующую информацию распространили местные СМИ. Сам премьер пока никак не прокомментировал это событие.

«Премьер-министр и госпожа Джонсон рады объявить сегодня о рождении здоровой девочки в лондонской больнице», — сказал представитель Джонсона в беседе с прессой.

Стоит отметить, что несмотря на успехи в личной жизни, на политической арене у Джонсона все не так гладко. Не так давно он оказался объектом критики со стороны президента Франции Эммануэля Макрона. Вместе с тем французский лидер не забыл дать оценку администрации Джонсона. По его словам, этот государственный орган больше напоминает «цирк».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Премьер Британии Джонсон стал отцом в седьмой раз
ребенок джонсон британия
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать