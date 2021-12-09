Премьер Британии Джонсон стал отцом в седьмой раз

Лондон, 9 декабря. Британский премьер-министр Борис Джонсон в очередной раз стал счастливым отцом. У главы правительства Великобритании появилась дочка.

Соответствующую информацию распространили местные СМИ. Сам премьер пока никак не прокомментировал это событие.

«Премьер-министр и госпожа Джонсон рады объявить сегодня о рождении здоровой девочки в лондонской больнице», — сказал представитель Джонсона в беседе с прессой.

Стоит отметить, что несмотря на успехи в личной жизни, на политической арене у Джонсона все не так гладко. Не так давно он оказался объектом критики со стороны президента Франции Эммануэля Макрона. Вместе с тем французский лидер не забыл дать оценку администрации Джонсона. По его словам, этот государственный орган больше напоминает «цирк».