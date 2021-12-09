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Герасимов назвал обострение проблем безопасности фактором, влияющим на развитие ВС РФ

Армия
Герасимов назвал обострение проблем безопасности фактором, влияющим на развитие ВС РФ
пресс-служба Минобороны РФ  /  Вадим Савицкий

Москва, 9 декабря. Развитие Вооруженных сил России обусловлено обострением проблем безопасности в мире, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

По его словам, в первую очередь нарастанию напряженности в мире способствуют деструктивная внешняя политика некоторых стран, расширение масштабов терроризма и радикального экстремизма, а также серьезный экономический упадок, продолжающийся на фоне распространения COVID-19. Об этом Герасимов сообщил во время брифинга для военных атташе иностранных государств.

«Коротко остановлюсь на ключевых аспектах, которые определяют деятельность вооруженных сил. Основным фактором, влияющим на ее направленность, является обострение проблем глобальной и региональной безопасности», — сказал Герасимов.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ заявил, что российское Минобороны будет совершенствовать военные объекты в Таджикистане в интересах ОДКБ. Также он рассказал о планах проведения учения «Восток-2022» в следующем году, передает RT.

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россия герасимов вс рф
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