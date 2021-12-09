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Производители алкоголя начали повышать закупочные цены перед Новым годом

Экономика
Производители алкоголя начали повышать закупочные цены перед Новым годом
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Москва, 9 декабря. Закупочные цены на импортный и российский алкоголь могут вырасти до 20%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей торговых сетей «Верный» и «Лента».

Многие производители различных алкогольных напитков, включая пиво, коктейли, а также более крепкие вариации, собираются поднимать закупочные цены перед главным зимним праздником.

«Мы получили письма с уведомлениями о повышении цен от более чем 20 поставщиков крепкого алкоголя, вина, пива и слабоалкогольных напитков. Повышения заявлены в период с 15 декабря по 10 января», — заявили в пресс-службе ретейлера «Верный».

Начиная с 1 января следующего года, крепкий алкоголь значительно вырастет в цене из-за ожидаемого увеличения минимальной розничной цены или МРЦ. Эксперты отрасли считают, что подорожание может достигнуть от 4% до 10%. Производители алкоголя также указывают, что им приходится поднимать ценники из-за роста цен по части транспортировки, а также на фоне повышения различных акцизных тарифов.

Закупочные цены на пиво и алкогольные коктейли могут подскочить на 2-20%, уверяют специалисты. Похожие сообщения от поставщиков были получены и «Лентой». Представители фирмы говорят о том, что рост закупочных цен ориентировочно составит 11%.

Ценовые корректировки также могут затронуть и винодельческую продукцию. Плохой урожай, а также увеличившиеся издержки в логистике и производстве угрожают повышением закупочных цен на 20-25%.

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алкоголь вино пиво рост цен коктейли
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