Бывший помощник Трампа подал в суд на комитет по расследованию штурма Капитолия

Вашингтон, 9 декабря. Бывший глава администрации Дональда Трампа Марк Медоуз подал в суд на спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и членов комитета по расследованию штурма Капитолия 6 января. Об этом сообщает издание Politico.

Meadows sues Pelosi, Jan. 6 panel and its members https://t.co/BsrRTxu2wN pic.twitter.com/ayPJOdYwFH — Billy Long (@auctnr1) December 9, 2021

Иск к комитету был подан в федеральный окружной суд округа Колумбия, после того, как стало известно, что против Медоуза планируют выдвигать обвинения о неуважении к Конгрессу. Поскольку он отказался сотрудничать с комитетом при расследовании, ссылаясь на привилегии, которые ограничивают отчетность работников Белого дома перед законотворцами. Демократы утверждают, что Медоуз, который был начальником штаба президента Трампа, располагает существенной информацией о беспорядках в Капитолии 6 января. Политику грозит уголовное преследование за отказ сотрудничать.

В своем иске Медоуз объясняет, что он планировал подчиниться комитету, но тот потребовал материалы, которые он не имел права предоставлять в соответствии с Конституцией США. Также экс-глава администрации считает комиссию «нелегитимной» на уровне организации.

«Комитет категорически отказался признать иммунитет нынешних и бывших работников Белого дома от принуждения к явке в Конгресс, а также отказался признать заявления бывшего президента об исполнительной тайне. Господин Медоуз сохраняет такие привилегии при ответах на запросы комитета», — говорится в документе.

Штурм Капитолия

Сторонники экс-президента Дональда Трампа, недовольные победой Джо Байдена, 6 января устроили штурм Капитолия. Несколько сотен человек прорвали полицейское ограждение и попали внутрь здания, остановив работу конгресса на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались по причинам, не связанным с насилием. В апреле этого года по делу о беспорядках в Капитолии обвинение предъявили более 430 бунтовщикам. Делом занимается специальный Комитет, созданный из членов палаты представителей Конгресса.