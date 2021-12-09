Соседов считает грубую критику звезд шоу «Суперстар» аргументированной

Москва, 9 декабря. Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил свои резкие замечания в адрес участников шоу «Суперстар! Возвращение» на телеканале НТВ, где он является членом жюри.

Журналист славится своими хлесткими комментариями выступлений известных исполнителей. В эфире YouTube-шоу «Алена, блин!» ведущая Алена Жигалова поинтересовалась, почему критик грубит участникам проекта.

«Я это делаю специально, показываю, что неправильно. У них есть такая у всех манера: «Вы говорите просто так. Это все неаргументированно. Что конкретно не так? Спел не так, а как не так?» И я показываю, что это за интонация. Я показываю, что не так», — объяснил свою позицию Соседов.

На вопрос об образовании критик ответил, что окончил очень сильную, по его словам, музыкальную школу №49, которая носит имя музыканта Василия Андреева. Соседов рассказал, что его учили разбирать симфонии, поэтому разобрать эстрадную песню для него не составляет никакого труда.

Ранее журналист заявил, что певица София Ротару старается меньше путешествовать в связи с плохим самочувствием. Критик уверен, что творческий путь народной артистки СССР окончен в силу возраста.