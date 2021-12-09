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«Зона памяти». Убийство Валерия Иванова

Видео

Ведущий программы Игорь Кимаковский вспоминает, как три года назад в украинской тюрьме в Дрогобычах Львовской области был зверски убит гражданин России Валерий Иванов.

Игорь Кимаковский и сам является бывшим узником преступного киевского режима, поэтому о российском патриоте Валерии Иванове он знает не понаслышке. Ведущий рассказывает в каких нечеловеческих условиях содержались заключенные. Русского парня, отстаивавшего права жителей Донбасса с оружием в руках, держали в маленькой душной бетонной комнатушке с единственным крохотным окном. 23 часа он проводил в «крытке», с возможностью прогулки всего один час в день.

В этом выпуске «Зоны» вы узнаете? какие невероятные усилия пришлось приложить, чтобы вывести тело нашего соотечественника на родину, и что для это делали российские власти и ведущие СМИ.

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проектзона кимаковский
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