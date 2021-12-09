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Герасимов заявил о завершении испытаний корабельного ракетного комплекса «Циркон»

Армия
Герасимов заявил о завершении испытаний корабельного ракетного комплекса «Циркон»
function.mil.ru  /  Министерство обороны Российской Федерации /Creative Commons Attribution 4.0

Москва, 9 декабря. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщили, что испытания нового корабельного ракетного комплекса «Циркон» успешно завершаются.

Во время брифинга перед военными атташе иностранных государств Герасимов отметил, что России удалось добиться больших успехов в разработке гиперзвуковых систем. По его словам, ракеты «Циркон» практически завершили испытания.

«Подтверждена возможность стрельбы гиперзвуковой ракетой как с надводного корабля, так и с атомной подводной лодки из подводного положения», — сказал Герасимов.

Он добавил, что возможности ВМФ РФ в ближней и дальней морских зонах наращивались за счет поставок современных подлодок и кораблей. По его словам, в конце лета текущего года в России были заложены шесть новых кораблей.

Ранее сообщалось, что в 2021 году состав российского ВМФ пополнят 40 новых боевых единиц. Известно, что программа военного кораблестроения по целому ряду направлений выполняется с опережением графиков.

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минобороны рф герасимов испытания циркон
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