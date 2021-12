Первый случай заражения штаммом «Омикрон» выявлен на Кубе

Гавана, 9 декабря. Первый случай заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» выявлен на территории Кубы. Об этом сообщает Кубинское новостное агентство (ACN).

Штамм был обнаружен у сотрудника здравоохранения, который 27 ноября вернулся на Кубу из Мозамбика, не имея каких-либо симптомов. На следующий день после прилета из-за боли в горле и высокой температуры мужчина сдал ПЦР-тест, который показал положительный результат. Мазки были отправлены в Институт тропической медицины Педро Коури для определения варианта коронавируса.

На данный момент пациент выздоровел, но 16 человек, с которыми он имел тесный контакт, находятся под санитарным надзором.

Штамм «Омикрон» был обнаружен в начале ноября. Первые случаи заражения произошли в ЮАР и Ботсване, а затем вариант распространился в Европе. Кроме Кубы, «Омикрон» выявлен в таких латиноамериканских странах, как Бразилия, Аргентина, Мексика и Чили.

Omicron Goes Global - Update



Omicron has reached 13 more countries (in 3 days):



Argentina, Croatia, Chile, Luxembourg, Maldives, Mexico, Nepal, Romania, Senegal, Thailand, Tunisia, Zambia & Russia #Omicron #Omikron #COVID19 #Lauterbach pic.twitter.com/TSnXMVBJkp