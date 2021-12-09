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Первый случай заражения штаммом «Омикрон» выявлен на Кубе

Весь мир
Первый случай заражения штаммом «Омикрон» выявлен на Кубе
Global Look Press  /  Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

Гавана, 9 декабря. Первый случай заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» выявлен на территории Кубы. Об этом сообщает Кубинское новостное агентство (ACN).

«9 декабря поступили положительные результаты тестирования, подтверждающие наличие варианта «Омикрон» SARS-CoV-2», — сообщается в заявлении службы.

Штамм был обнаружен у сотрудника здравоохранения, который 27 ноября вернулся на Кубу из Мозамбика, не имея каких-либо симптомов. На следующий день после прилета из-за боли в горле и высокой температуры мужчина сдал ПЦР-тест, который показал положительный результат. Мазки были отправлены в Институт тропической медицины Педро Коури для определения варианта коронавируса.

На данный момент пациент выздоровел, но 16 человек, с которыми он имел тесный контакт, находятся под санитарным надзором.

Штамм «Омикрон» был обнаружен в начале ноября. Первые случаи заражения произошли в ЮАР и Ботсване, а затем вариант распространился в Европе. Кроме Кубы, «Омикрон» выявлен в таких латиноамериканских странах, как Бразилия, Аргентина, Мексика и Чили.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее сообщала, что в мире пока не зафиксировано ни одного случая смерти от нового штамма коронавируса. В то же время на его изучение понадобится еще несколько недель. В организации допустили, что этот вариант может вытеснить другие и стать основным в Европе.

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