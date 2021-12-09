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Соседов объяснил, за что ему должна быть благодарна Пугачева

Шоу-бизнес
Соседов объяснил, за что ему должна быть благодарна Пугачева
Global Look Press  /  Grigirii Goryachev / Komsomolskaya Pravda

Москва, 9 декабря. Критик Сергей Соседов считает, что приложил руку к популярности певицы Аллы Пугачевой. По его мнению, за это артистка должна быть благодарна ему.

Соседов напомнил, что много писал и говорил о Примадонне. В то время он был большим ее поклонником и считал необходимым говорить о знаменитости.

«Когда она действительно пела прекрасный репертуар, когда она была в силе, когда она была хороша действительно. Я много сделал для ее популяризации. Например, на украинском «X-Факторе», это было очень давно, шесть-семь-восемь лет назад, я давал своим участникам ее песни. Причем, я пробивал ее песни», — сообщил Соседов, отметив, что режиссерам это не нравилось.

По его словам, звезда эстрады уже не была нужна на шоу. Однако Соседов регулярно о ней говорил в эфирах, поскольку считал, что это интересно. Сейчас, по мнению музыкального критика, ни один из участников «Х-Фактора» не споет песню Пугачевой.

«Это не месть. Я не хочу. Я так считаю. Она вот так считает, а я так считаю. Я тоже могу хотеть, как и она», — констатировал Соседов в эфире You-шоу «Алена, блин!».

Он также прокомментировал слова Пугачевой о том, что он пытается заработать на ее имени. Критик заверил, что это не так. У Примадонны мания величия, убежден Соседов.

Музыкальный критик признался, что давно не интересуется творчеством и судьбой певицы, так как Пугачева уже давно не творит.

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Все новости / Шоу-бизнес / Соседов объяснил, за что ему должна быть благодарна Пугачева
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