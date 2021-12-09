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«РБ Лейпциг» объявил о назначении Тедеско на пост главного тренера клуба

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 13:21
Спорт
«РБ Лейпциг» объявил о назначении Тедеско на пост главного тренера клуба
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander/spartak.com

Лейпциг, 9 декабря. Доменико Тедеско официально назначен главным тренером «РБ Лейпциг». Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

В конце прошлой недели «РБ Лейпциг» объявил об отставке американского наставника Джесси Марша. Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию. Под руководством 48-летнего тренера «красные быки» провалили первую половину сезона в немецком чемпионате. После 14 туров они набрали 18 очков и идут на 11-й строчке в турнирной таблице.

Предыдущим местом работы Тедеско был московский «Спартак», который специалист возглавлял с октября 2019 года до окончания сезона-2020/2021 Российской премьер-лиги (РПЛ).

Напомним, в конце ноября Тедеско посетил матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Наполи». В пресс-службе красно-белых заявляли, что немецкий специалист — всегда желанный гость на «Открытие Арене». Некоторые журналисты не исключали, что немец может снова возглавить «Спартак».

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Все новости / Спорт / «РБ Лейпциг» объявил о назначении Тедеско на пост главного тренера клуба
лейпциг бундеслига Доменико Тедеско
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