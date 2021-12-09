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В Оренбурге мужчину жестоко избили за неправильную игру в нарды
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В Оренбурге мужчину жестоко избили за неправильную игру в нарды
Происшествия
В Оренбурге мужчину жестоко избили за неправильную игру в нарды
rosgvard.ru  / 

Оренбург, 9 декабря. В УМВД России по Оренбургской области прокомментировали драматичное окончание сеанса игры в нарды в одном из городских баров.

Как пояснили в региональном УМВД, 49-летнему оренбуржцу потребовалась медицинская помощь после того, как он подвергся избиению во время игры в нарды. Уточняется, что напал на него не соперник по игре, а посторонний субъект, заявивший, что играют приятели неправильно, сообщает Orenday.

В итоге хулиган толкнул потерпевшего на пол, а затем ударил упавшего лавочкой, нанеся серьезную травму грудной полости и переломав несколько ребер. Подозреваемого в избиении задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», за что предусматривается наказание до десяти лет лишения свободы.

Ранее ФАН сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Козловского района Чувашии за избиение бывшей сожительницы и их несовершеннолетней дочери. Выяснилось, что мужчина неоднократно применял физическое насилие к 14-летней дочери и ее матери.

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