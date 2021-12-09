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Депутат Водолацкий назвал Украину «недоговороспособным раздражителем» для России

Политика
Депутат Водолацкий назвал Украину «недоговороспособным раздражителем» для России
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 9 декабря. Депутат Госдумы Виктор Водолацкий раскритиковал требование посла Украины в Берлине Андрея Мельника о «холодном душе» для России.

Ранее Мельник заявил, что Украина возлагает большие надежды на новое Правительство Германии и ожидает, что бундестаг обеспечит Москве «холодный душ», так как она якобы готовится к войне.

Как отметил российский парламентарий Водолацкий в интервью RT, новый канцлер Германии Олаф Шольц вряд ли примет во внимание очередное скандальное высказывание Украины.

«Слушать украинского посла он не будет. Это все сделано для украинских СМИ, для украинских политиков, которые ждали "холодного душа" после переговоров Путина и Байдена», — раскрыл истинную цель Киева Водолацкий.

Депутат Водолацкий назвал Украину «недоговороспособным раздражителем» для России
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Украина продолжает играть роль «недоговороспособного раздражителя», который приводит в замешательство другие страны, убежден депутат ГД. Фактически же Киев не способен оказывать политическое влияние на Европу в целом и на ФРГ в частности. Шольц же будет выстраивать курс, отдавая приоритет развитию экономики и своего государства, заключил Водолацкий.

Ранее стало известно, что Украина привлекла подразделения информационно-психологических операций для нагнетания истерии вокруг заявлений западных СМИ о якобы готовящемся российском «вторжении». Киев стремится втянуть Россию в новую холодную войну с помощью агрессивных заявлений и заигрываний с Западом.

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украина германия водолацкий
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