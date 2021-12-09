МИД Франции настаивает на скорейшей встрече в «нормандском формате»

Париж, 9 декабря. Европейские участники «нормандского формата» хотят как можно скорее провести встречу на уровне министров иностранных дел, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Соответствующий тезис прозвучал в ходе пресс-конференции по итогам его встречи с новым министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

«"Нормандский формат" не подвергается сомнению. Поэтому я повторил наше общее намерение побудить к проведению встречи... с нашими российским и украинским коллегами», — сказал он.

Ранее МИД России заявил, что не видит ничего плохого в подключении США к «нормандскому формату». Дипломаты отметили, что Вашингтон действительно может повлиять на Киев.