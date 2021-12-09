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МИД Франции настаивает на скорейшей встрече в «нормандском формате»

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 13:13
Политика
МИД Франции настаивает на скорейшей встрече в «нормандском формате»
wikipedia.org

Париж, 9 декабря. Европейские участники «нормандского формата» хотят как можно скорее провести встречу на уровне министров иностранных дел, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Соответствующий тезис прозвучал в ходе пресс-конференции по итогам его встречи с новым министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

«"Нормандский формат" не подвергается сомнению. Поэтому я повторил наше общее намерение побудить к проведению встречи... с нашими российским и украинским коллегами», — сказал он.

Ранее МИД России заявил, что не видит ничего плохого в подключении США к «нормандскому формату». Дипломаты отметили, что Вашингтон действительно может повлиять на Киев.

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франция мид германия
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