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Конец эпохи свободных денег может наступить в 2022 году

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 13:13
Экономика
Конец эпохи свободных денег может наступить в 2022 году
db.com

Франкфурт-на-Майне, 9 декабря. Специалисты немецкой кредитной организации Deutsche Bank презентовали доклад под названием «Десять главных тем 2022 года».

Германские финансисты дали свой прогноз по тому, как будет развиваться глобальная экономика в следующем году. Аналитики полагают, что государства продолжат эффективную борьбу с распространением коронавирусной инфекции, а экономика будет плавно расти, равно как и темпы инфляции, для чего эксперты даже придумали свое обозначение — гроуфляция.

Позитивные ожидания у Deutsche Bank также и в отношении трудоустройства. Отмечается, что многие страны уже сейчас добились высоких результатов по ликвидации безработицы. Например, ее уровень в Соединенных Штатах снизился до 4,2%, что близко к допандемийному состоянию американского рынка труда (3,5%). Наблюдаемая занятость во Франции и Испании уже больше, чем до начала распространения COVID-19.

Как считают в Deutsche Bank, одной из актуальнейших тем грядущего года станут переговоры по ведению деятельности в космическом пространстве. Банкиры переживают, что с каждым днем возрастают риски милитаризации космоса, а имеющихся договоров недостаточно, чтобы эффективно регламентировать освоение этих территорий.

Также аналитики отмечают, что важными тенденциями в новом году станут избыток запасов различных видов продукции, закончится эпоха свободных денег на фондовых биржах, а центробанки по всему миру обзаведутся собственными цифровыми валютами.

Датский инвестиционный банк Saxo Bank ранее тоже представил свое видение следующего года, которое снабдил так называемыми «шокирующими прогнозами».

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Все новости / Экономика / Конец эпохи свободных денег может наступить в 2022 году
космос прогноз безработица deutsche bank свободные деньги COVID-19 гроуфляция
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