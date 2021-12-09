Сенатор Башкин: необходим взвешенный подход к лицензированию оружия в России

Санкт-Петербург, 9 декабря. Общественность, СМИ и государственные органы должны принять активное участие в обсуждении проблем, связанных с оборотом и лицензированием гражданского оружия в России.

Таким мнением в ходе организованного Медиагруппой «Патриот» брифинга поделился зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин. После инцидента со стрельбой в московском МФЦ сенатор выступил с инициативой о запрете гражданского оружия в РФ. По его словам, необходим взвешенный подход к лицензированию оружия.

«Любые виды оружия, не находящиеся в свободном обороте, их невозможно просто так приобрести, нужно получить лицензию, пройти обучение, получить справку, так вот надо взвесить, достаточно ли этих мер и нет ли необходимости продолжить наблюдение за владельцами этого оружия», — заявил он.

Журналисты поинтересовались у Башкина, не кажется ли ему абсурдным то, что в случае появления нового закона о запрете гражданского оружия, россиян фактически лишат права на самооборону. Сенатор заявил, что необходимо обращаться к правовому регулированию, где четко разграничены понятия «самообороны» и «нападения» при использовании травматического оружия.

«Дело в том, что его нельзя применять как оружие самообороны первыми, это уже трактуется как нападение. В отношении животных тоже самое», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что новые нормативы сделают правила выдачи лицензий на владение оружием более жесткими и строгими. Совфед одобрил ряд дополнительных ограничений.