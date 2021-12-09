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Прокурор Вепхвадзе: высокопоставленный чиновник помог Саакашвили покинуть Украину

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 13:11
Политика
Прокурор Вепхвадзе: высокопоставленный чиновник помог Саакашвили покинуть Украину
Федеральное агентство новостей

Тбилиси, 9 декабря. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили смог нелегально покинуть Украину с помощью некоего высокопоставленного чиновника. Об этом заявил прокурор Леван Вепхвадзе.

Представитель обвинения рассказал, кто помог Саакашвили покинуть Украину. По словам прокурора, речь идет о бывшем высокопоставленном чиновнике из силовых структур и прежнего правительства страны.

«Он помогал Михаилу Саакашвили в вопросе незаконного пересечения границы», — сказал Вепхвадзе журналистам перед началом судебного заседания.

Прокурор не озвучил имени бывшего чиновника. Дело рассматривается в Тбилисском городском суде.

Мать Саакашвили Гиули Аласания ранее назвала пребывание экс-президента Грузии на родине небезопасным. По словам женщины, ее сына нужно вернуть на Украину.

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Все новости / Политика / Прокурор Вепхвадзе: высокопоставленный чиновник помог Саакашвили покинуть Украину
украина саакашвили грузия
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