Прокурор Вепхвадзе: высокопоставленный чиновник помог Саакашвили покинуть Украину

Тбилиси, 9 декабря. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили смог нелегально покинуть Украину с помощью некоего высокопоставленного чиновника. Об этом заявил прокурор Леван Вепхвадзе.

Представитель обвинения рассказал, кто помог Саакашвили покинуть Украину. По словам прокурора, речь идет о бывшем высокопоставленном чиновнике из силовых структур и прежнего правительства страны.

«Он помогал Михаилу Саакашвили в вопросе незаконного пересечения границы», — сказал Вепхвадзе журналистам перед началом судебного заседания.

Прокурор не озвучил имени бывшего чиновника. Дело рассматривается в Тбилисском городском суде.

Мать Саакашвили Гиули Аласания ранее назвала пребывание экс-президента Грузии на родине небезопасным. По словам женщины, ее сына нужно вернуть на Украину.