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«Губерния — Южный Урал» начала сотрудничество с Медиагруппой «Патриот»

Общество
«Губерния — Южный Урал» начала сотрудничество с Медиагруппой «Патриот»
Prt Scr youtube.com  /  Медиагруппа Патриот

Москва, 9 декабря. Сетевое издание «Губерния — Южный Урал» общественно-политической газеты «Губерния», которая выходит в Челябинской области, начало сотрудничать с Медиагруппой «Патриот».

Газета выпускается с 2000 года. Сайт и газета издания пишут на различные темы — от политики до спорта. Журналисты издания уделяют особое внимание экспертным мнениям, социальным проблемам и информированию о работе местных органов власти, сообщается на сайте Медиагруппы «Патриот».

По словам главы Медиагруппы «Патриот» Николая Столярчука, все большее число региональных СМИ становится партнерами, что помогает поддерживать высокий уровень журналистики в стране. Как заявила главный редактор газеты «Губерния» и сетевого издания «Губерния —Южный Урал» Светлана Казанина, начало нового сотрудничество стало важным шагом для дальнейшего развития СМИ.

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сми патриот южный урал
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