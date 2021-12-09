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Наследный принц Саудовской Аравии совершил исторический визит в Катар

Весь мир
Наследный принц Саудовской Аравии совершил исторический визит в Катар
twitter.com  /  @TamimBinHamad

Доха, 9 декабря. Наследный принц Саудовской Аравии и фактический правитель государства Мухаммад бин Салман Аль Сауд посетил Доху впервые после того, как в январе с Катара была снята многолетняя блокада.

Член королевской семьи был принят эмиром шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, после чего два лидера провели переговоры накануне вечером.

Монархи председательствовали на шестом заседании Совместного координационного совета Катара и Саудовской Аравии, созданного в августе этого года для развития двусторонних отношений в рамках саудовской концепции Vision 2030 и катарской программы National Vision 2030.

На встрече были затронуты двусторонние отношения и пути укрепления совместного сотрудничества в политической, экономической и инвестиционной сферах, а также в области безопасности.

«Отношения братства и взаимодействия между Катаром и Саудовской Аравией основаны на прочном фундаменте общей истории и судьбы, и сегодня (8 декабря — Прим. ред.) я обсуждал со своим братом, принцем Мухаммадом бин Салманом пути расширения этого сотрудничества между нашими двумя странами. Я также подтвердил с ним наше общее желание поддерживать безопасность и стабильность в нашем регионе», — написал эмир Катара в своем Twitter-аккаунте.

Турне саудовского кронпринца, помимо Катара, охватывает такие страны, как Оман, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Кувейт. Согласно официальному заявлению правящего дома, поездки Мухаммада бин Салмана рассчитаны на поддержание контактов между братскими государствами. Турне также проходит в преддверии саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), который состоится в этом месяце. 

Напомним, что в 2017 году ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн и Египет объявили бойкот Катару и разорвали с ним политические, торговые и транспортные отношения, обвиняя Доху в поддержке терроризма. Во время регионального конфликта Катар отверг требования «четверки», в том числе закрытие медиасети Al Jazeera и высылку небольшого контингента турецких войск со своей территории.

В январе этого года блокада с Катара была снята. С тех пор Эр-Рияд и Каир назначили новых послов в Дохе. Абу-Даби и Манаме еще предстоит последовать этому примеру. Катар также восстановил торговые и туристические связи с Саудовской Аравией, ОАЭ и Египтом, но не с Бахрейном.

После примирения эмир Катара уже совершал визит в Саудовскую Аравию и несколько раз встречался с наследным принцем. Однако прибытие Мухаммада бин Салмана в Доху стало его первой официальной поездкой в эмират после нормализации отношений.

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Все новости / Весь мир / Наследный принц Саудовской Аравии совершил исторический визит в Катар
саудовская аравия катар ссагпз
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