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Франция не поддерживает бойкотировавшие зимние ОИ-2022 в Пекине страны

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 13:01
Спорт
Франция не поддерживает бойкотировавшие зимние ОИ-2022 в Пекине страны
Global Look Press  /  Sheldon Cooper

Париж, 9 декабря. Франция не планирует присоединяться к дипломатическому бойкоту пекинской Олимпиады. Об этом заявил в эфире BFM TV глава министерства образования страны Жан-Мишель Бланкер.

Как отметил французский министр, спорт ни в коем случае нельзя смешивать с политикой. По его словам, Франция собирается участвовать в Олимпийских играх.

«Что касается Китая, мы осудили преследование таких меньшинств как уйгуры, нарушение прав человека, мы выражали обеспокоенность по поводу китайской теннисистки — здесь наша позиция четкая и ясная. Но бойкот Олимпиады — это совершенно другая история. Спорт нельзя смешивать с политикой. Поэтому Франция не собирается к нему присоединяться», — объяснил Бланкер.

Ранее Канада присоединилась к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Китае, инициированному американскими властями.

Напомним, в понедельник Белый дом объявил, что не будет отправлять официальную делегацию в Китай на зимние ОИ-2022. По имеющимся данным, причиной такого решения стал «проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека».

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Все новости / Спорт / Франция не поддерживает бойкотировавшие зимние ОИ-2022 в Пекине страны
олимпиада бойкот ои-2022
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